Dedalo in fiore - concorso di scultura con l'Accademia di Belle Arti

Pietre di Rapolano organizza con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e Orti Dipinti, "Dedalo in Fiore", la seconda edizione del concorso di scultura destinato ai giovani allievi dell'accademia fiorentina. Nella bellissima e verde location del community garden di Borgo Pinti, in centro a Firenze, si tiene la tre giorni di scultura con laboratorio all'aperto. La premiazione finale si terrà il giorno sabato 27 maggio 2017. Gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, coordinati dal prof. di Tecniche del marmo e delle pietre dure Francesco Roviello, indagheranno la mitica figura di Dedalo, il famoso scultore architetto noto per aver costruito per il mitico Re cretese Minosse, il leggendario labirinto dove venne imprigionato il Minotauro. Il titolo dell'evento, Dedalo in Fiore, simboleggia la "necessità di interiorizzare e coniugare nuovi linguaggi, facendo rivivere l'esperienza artistica come un momento di crescita comune, di condivisione, di solidarietà, con la consapevolezza che i cari antichi miti ci suggeriscono ancora, una via privilegiata per giungere ad una visione armonica del mondo" (Francesco Roviello) Il laboratorio sarà aperto e visitabile nelle giornate del 25 e 26 maggio dalle 10.30 alle 17 dove sarà possibile vedere gli allievi di scultura all'opera. Il giorno 27 maggio alle 18.00 si terrà l'evento di premiazione. Al termine della premiazione alle ore 18.30 ci sarà un momento musicale con l'esibizione del gruppo Note Noire Quartet dal repertorio che spazia fra swing, musiche del Mediterraneo, jazz manouche di Django Reinhardt, e con alle spalle concerti in festival e club di tutta Europa. Inoltre sarà possibile partecipare ad un laboratorio di lavorazione della creta coordinato da Raffaela Rizzo aperto sia a bambini che ad adulti che si svolgerà a partire dalle ore 16.30 in contemporanea con il termine del concorso. L'evento organizzato da Pietre di Rapolano intende promuovere lo scambio proficuo fra scuola e aziende e valorizzare la grande maestria e specializzazione che le nostre scuole, eredi di lunghe tradizioni artistiche e artigianali, possono veicolare e trasmettere ai giovani allievi. DEDALO IN FIORE Orti Dipinti - Borgo Pinti 76 Firenze 25-26 Maggio h. 10-17 laboratorio all'aperto 27 Maggio h. 16.30 laboratorio lavorazione della creta h. 18.00 evento di premiazione h. 18.30 concerto "Note Noire Quartet" a seguire catering a cura di Amblé