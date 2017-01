Decameron, le novelle proibite al Teatro di Cestello

DECAMERON - LE NOVELLE PROIBITE SPETTACOLO CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO Regia Paolo Biribò | Marco Toloni Assistente alla regia Cristina Di Sciullo Scene e Luci Silvia Avigo | Costumi Antonio Musa con Francesco Argirò, Romina Bonciani, Marisa Boschi, Chiara Ciofini, Anna Collazzo, Enrico Dabizzi, Dhemetra Di Bartolomeo, Fulvio Ferrati, Lidia Giordano, Irene Mariano, Renzo Marilli, Claudia Migliorini, Rafael Porras Montero, Rosetta Ranaudo, Fabio Rubino, Claudio Spaggiari, Cristina Valentini, Valeria Vitti Il Decameron e le sue novelle più spiccatamente erotiche offrono un ampio ventaglio di aspetti della natura umana in cui il contrasto fra senso di morte e lussuria si risolve nella fuga verso una sensualità tragico/farsesca, un confronto tenace che sostiene l'esuberante affermazione della vita. Di novella in novella i personaggi scalano tutti i gradini della passione, sfidando con gioiosa lussuria e con sprezzo di ogni morale la distruzione e il disfacimento della morte rappresentata dalla peste. Un universo grottesco e allo stesso modo reale, misero, comico e spesso osceno dove per osceno s'intende la rappresentazione pura e semplice della realtà e l'interesse per il modo in cui si intrecciano istinti e sentimenti.