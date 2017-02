Deadline Family 2017 a Cango

CANGO_Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza diretto da Virgilio Sieni lancia la call per partecipare al progetto 2017 di Family. Il progetto Family coinvolge 3 coreografi nella costruzione di nuove creazioni interpretate da famiglie. Queste partiture domestiche, firmate da Marina Giovannini, Giulia Mureddu e Luisa Cortesi, gettano uno sguardo sull'indicibilità del corpo nell'approssimarsi all'identico, al simile, all'origine. Così la danza si protende verso una nuova antropologia esplorando le relazioni e indagando i dettagli di uno spazio della condivisione oggi al centro di un sempre più articolato processo di ridefinizione. Si tratta di un percorso nella trasmissione del gesto, un'esplorazione nella geografia del corpo che, valicando identità e generazioni, tratteggia una mappa di azioni e sentimenti. A chi ci rivolgiamo? Gruppi familiari di qualsiasi nazionalità. Età dei componenti del gruppo familiare tra i 10 e gli 85 anni. Nuclei familiari composti da: fratelli, genitori e figli, marito e moglie, conviventi, compagni/e, cugini, nonni e nipoti. Non è richiesta nessuna conoscenza di danza o teatro. Verranno selezionati 3 nuclei familiari. L'impegno prevede un massino di 10/15 prove negli spazi di CANGO a Firenze. Gli orari e giorni verranno definiti con le famiglie selezionate a conclusione della call. Le azioni sviluppate dai coreografi insieme alle famiglie verranno presentate l'8 e il 9 aprile 2017 a CANGO. Per partecipare al progetto è necessario: Garantire la propria disponibilità nei giorni di presentazione al pubblico l'8 e il 9 APRILE 2017. Inviare la propria candidatura entro l'11 febbraio 2017. Ai nuclei familiari selezionati verrà richiesta una quota di € 20 per la copertura assicurativa dei partecipanti durante i giorni di prova e di spettacolo. Per aderire al progetto è necessario iscriversi ENTRO l'11 febbraio 2017 compilando la scheda di iscrizione e allegare una fotografia dei componenti del nucleo familiare tramite il modulo on-line sul sito www.virgiliosieni.it oppure inviando una e-mail all'indirizzo accademia@virgiliosieni.it.