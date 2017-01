"De rerum salutis - Lex cibi, lex risi" a Palazzo Vecchio

L'evento dal titolo "De rerum salutis - Lex cibi, lex risi" si terrà a partire dalle 20.00 presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, e consisterà in una cena di sensibilizzazione ai disturbi alimentari: interverranno la giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac - che presenterà il suo libro sull'anoressia "Menomale c'erano i pinoli" - e la nutrizionista Flavia Fondelli. Ai piatti si accompagnerà una degustazione di vino, mentre l'intrattenimento musicale sarà a cura del tenore Paola Occhi. L'intero ricavato della serata verrà devoluto a Caritas Firenze per servire pasti caldi a chi ha bisogno (ogni 50 partecipanti riusciremo a coprire 600 pasti!) Prenotazioni al numero 3334034162 (Claudia). Organizzato dal Distretto Leo 108 La con il patrocinio del Comune di Firenze e con la collaborazione dell'assessore per Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa, Sara Funaro.