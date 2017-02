David Bowie tribute alla cioccolateria Hemingway

La musica dal vivo ha preso una cadenza bisettimanale nella cioccolateria più famosa della città, ecco quindi un nuovo appuntamento con la musica live fissato per venerdì 3 marzo alla cioccolateria Hemingway. La serata inizia alle 19:30 con l'aperitivo a buffet nelle versioni salata e dolce con tante sfiziosità: crostini, formaggi, salumi, crudité di verdure, ricotta, pappa al pomodoro e poi ancora biscotti, bicchierini di cioccolata e molto altro. Tra un sorso di prosecco e una tartina, la serata sarà animata dallo spettacolo dei The Lazzarus con le canzoni di David Bowie suonate a cantate da un trio con una passione speciale per il Duca Bianco. Da "Space Oddity" a "Lazzarus", un excursus lungo quasi 50 anni di musica, quella bella. Per info e prenotazioni: 055 284781