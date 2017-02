Danzatori Kataklò in scena al Teatro delle Spiagge

Dopo il successo nazionale de "La leggenda del pallavolista volante", la Compagnia Teatri d'Imbarco presenta questo nuovo spettacolo con Andrea Zorzi, il grande campione della pallavolo e ora sempre più attore narratore, e la sua straordinaria compagna di viaggio, l'attrice Beatrice Visibelli. Con loro questa volta ci sono anche i danzatori di Accademia Kataklò nelle eccezionali coreografie di Giulia Staccioli. Una partitura unica che intreccia l'epicità della narrazione con la spettacolarità della danza. Per raccontare lo sport attraverso una delle sue millenarie meraviglie: le Olimpiadi antiche. Lo spettacolo è attualmente impegnato in un fortunato tour in tutta Italia e questa settimana, giovedi 16, sarà in scena al Teatro delle Spiagge, diretto e gestito dalla Compagnia Teatri d'Imbarco. Una serata speciale "a casa" per gli spettatori della Stagione 2016/17.



GIOVEDI 16 FEBBRAIO ore 21 Compagnia Teatri d'Imbarco AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA con Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli e i danzatori di Accademia Kataklò Sara Palumbo e Matteo Battista coreografie Giulia Staccioli testo e regia Nicola Zavagli Un viaggio nel luogo dove tutto nacque, quella Olimpia dove per dodici secoli si sono celebrate le gare più incredibili del mondo. Una nave del tempo per portare i nostri eroi fin nell'antica Grecia. E con loro i nostri atleti danzatori, impegnati a disegnare immagini di suggestiva potenza, rielaborando con rinnovata carica espressiva la folgorante bellezza del corpo. Un viaggio d'avventure dove il nostro campione come un novello Ulisse in cerca dell'oro perduto viene guidato dalla sua ironica compagna, a volte maga incantatrice, a volte guida comicamente oracolare. Un viaggio per scoprire quanto profonda è la nostra eredità dai Greci. Perchè le Olimpiadi sono uno straordinario patrimonio per riflettere in leggerezza sul successo, la gloria, il corpo, la salute. E lo sport diventa emozione e pensiero, allegria e passione.

