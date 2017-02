"Cento sfumature di danza": la dodicesima edizione di Danzainfiera alla Fortezza

Dal 23 al 26 febbraio, va in scena la 12esima edizione di Danzainfiera: l'evento dal format originale - esportato in Europa e nel mondo - dedicato alle 100 sfumature della danza e del ballo. Tutti i generi, gli stili e le anime di quest'arte riuniti in un unico luogo.

Le mura della cinquecentesca Fortezza da Basso di Firenze, per 4 giorni, diventano luogo di incontri proficui: giovani talentuosi che sognano di intraprendere la carriera di danzatori si confrontano con grandi star della danza di ieri e oggi, i più importanti brand del settore espongono le loro creazioni a una platea in cerca delle novità più interessanti. Danzainfiera ospiterà le botteghe artigiane italiane con la loro maestria, ma anche le aziende più quotate tra il pubblico della danza: attesi espositori dai principali Paesi europei, ma anche da Russia, Polonia, Giappone, Cina, Canada, America, Inghilterra.

Il trampolino di lancio per la propria carriera

La formazione e le opportunità di crescita artistica sono da sempre il cuore di Danzainfiera: lezioni, workshop e stage con i più grandi maître del mondo, audizioni per dare l’opportunità ai giovani ballerini di accedere alle migliori accademie europee e italiane. Novità di quest’anno: uno speciale evento per aggiudicarsi un periodo di formazione in America.

Dance Inside Out

La danza “dentro e fuori”: questo il tema dell’edizione 2017. Danzainfiera uscirà dalle mura della Fortezza con Dance in the City: performance estemporanee di Flamenco, Swing, Pizzica, Zumba, Hip Hop e Breakdance in giro per le piazze fiorentine nel giorno di apertura dell'evento.

Sotto un cielo di stelle... della danza

Premier danseurs dei più importanti teatri del mondo, performers internazionali e personaggi dello spettacolo, docenti d’eccezione, una rosa di stelle danzanti in grado di rappresentare al meglio ogni stile di danza: dalla Francia Dorothée Gilbert, étoile dell’Opéra di Parigi, dalla Gran Bretagna Sarah Lamb e l'italiano Federico Bonelli, entrambi Principal del Royal Ballet di Londra; dall’Italia l’istrionico coreografo Luca Tommassini, direttore artistico di Xfactor, Luciano Cannito, regista e coreografo di fama internazionale, e Alessandra Celentano apprezzata insegnante del talent Amici di Maria de Filippi. Anche la Street Dance avrà le sue punte di diamante con Roxrite, il bboy già numero uno al mondo, Nelson, uno dei più noti popper del panorama francese e Icee, vincitore di tutte le gare più importanti di Hip Hop.

100 sfumature di Danza

Danza per chi vuole coronare un sogno e trasformare una passione in opportunità di carriera, ma anche danza per chi ama divertirsi: il piano terra del padiglione Spadolini ospiterà un'intera area dedicata alle più innovative e popolari discipline della Dance Fitness, ideali per tenersi in forma e bruciare calorie ballando. Danzainfiera come sempre sarà anche laboratorio sperimentale per provare le più interessanti novità del settore oppure presentare al pubblico italiano discipline che all’estero stanno già spopolando. Sempre di più forme ibride di danza piacciono perché divertenti, efficaci e alla portata di tutti.

Danza per bambini, tra sogno e realtà

Spazio anche ai più pi ccoli nell’area Baby Dance con attività e laboratori pensati apposta per i giovanissimi con ospiti d’eccezione come le protagoniste di Maggie e Bianca Fashion Friends, la serie tv sulla Moda e lo Spettacolo in onda su Rai Gulp. Ambientazioni ottocentesche, laboratori con le musiche originali e cartonati del film d’animazione Ballerina - a febbraio nelle sale italiane - per le bambine e i bambini che vorranno sognare insieme a Félicie e Victor.

Moda e Danza: il binomio vincente

Per la sua XII edizione, Danzainfiera ha deciso di celebrare l’eccellenza della sartoria italiana: un settore legato a filo doppio con la danza. Nasce così il progetto Atelier Italia: un’area espositiva dedicata alle sartorie che confezionano abiti di scena, che con la loro abilità e qualità sartorial e danno vita a prodotti unici in grado di valorizzare il corpo del danzatore e il lavoro del coreografo.

Da sempre uno dei punti di attrazione più frequentati dai visitatori è la sezione dedicata alle aziende, tredicimila metri quadrati in cui i brand di moda più amati dai ballerini potranno esporre o far sfilare in passerella gli outfit da sala e da tempo libero, acquistabili nella zona shopping.

Informazioni

Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni

Gruppi (min. 30 ingressi): 10€ a persona, acquistabili online entro il 10 febbraio 2017