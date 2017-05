Danza orientale per gestanti: "Gravi-danza!"

APPUNTAMENTO GIOVEDì 11 MAGGIO ORE 10-11.30 Presso la scuola MOMENTI IN DANZA in Via della Fonderia 9R-FI (Zona Ponte alla Vittoria) Grazie alla danza orientale, le future mamme possono raccogliersi in uno spazio tutto loro, riscoprire insieme il potere del loro femminile, recuperare fiducia nella loro naturale capacità di donare la vita. L'attività fisica, costante e leggera è consigliata anche in gravidanza, in quanto sollecita la muscolatura che contribuisce al mantenimento di una postura corretta, migliora la circolazione aumentando l'ossigenazione di tutti i tessuti e aiuta a sentirsi più in forma in questo particolare e meraviglioso momento della vita di una donna. L'incontro è DEDICATO a tutte le mamme di ogni età gestazionale, purché con GRAVIDANZA FISIOLOGICA ed è un' occasione per socializzare e scambiarsi opinioni tra future "mamme". INSEGNANTE: LAURA CATTANEO CONTRIBUTO: 18€ Info e prenotazioni: info@momentiindanza.com - 349 3338172