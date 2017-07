Dalai Nuur, suggestioni d'oriente al politeama pratese

Sabato 30 dicembre 2017 arriva al Teatro Politeama Pratese di Prato lo spettacolo Dalai Nuur - Suggestioni d'Oriente.

A vivere sul palcoscenico sarà la magia senza tempo del lontano Oriente e la cultura millenaria di terre esotiche e lontane. Un’occasione per tutta la famiglia di vivere la magia senza tempo del lontano Oriente. A metà tra danza e arte circense, questa produzione mozzafiato continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo.

Uno show carico di spiritualità che attraverso coreografie uniche, dalle ninfe di Bali al suono dei tamburi Giapponesi, passando per il Bodhisattva dalle mille braccia e per i ventagli e i pugnali della danza Coreana, rivelerà miti e leggende dei popoli dell’Asia Orientale. Con suoni divini e splenditi costumi Dalai Nuur accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante, capace di trasmettergli tutta la magia e il fascino dell’Oriente.

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO POLITEAMA PRATESE (Via Garibaldi, 33 – PRATO), aperta dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30, attraverso il circuito BOXOL-BOXOFFICETOSCANA e i relativi punti vendita.

