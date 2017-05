Santo Stefano al Ponte, la mostra "Da Vinci Experience" | FOTO / VIDEO

La mostra multimediale "Da Vinci Experience" è un omaggio al genio di Leonardo. E' un viaggio attraverso i suoi progetti, alle sue opere e alle sue idee. L'esposizione - presentata per la prima volta al mondo a Firenze e visitabile dal 13 maggio all'8 ottobre nel complesso della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte - farà poi il giro del mondo.

Non solo uno spettacolo multimediale, ma una vera e propria mostra di opere d'arte: le riproduzioni anastatiche - opera stampata esattamente come l'originale, conservando informazioni testuali e apparato iconografico - dei codici e dei disegni di Leonardo realizzati da Giunti Editore nell’ambito del "Progetto Leonardo"; ed i modelli delle macchine leonardesche, a grandezza naturale e in scala, realizzate sulla base dei progetti originali dalla bottega artigiana fiorentina Martelli (da ricordare l'ala per il volo umano di nove metri di apertura sospesa al centro della navata della ex chiesa).

Il cuore della mostra però è lo spettacolo di 45 minuti dedicato alle opere del maestro fiorentino. Una rappresentazione non cronologica bensì tematica per permettere allo spettatore di immergersi completamente nella narrazione realizzata da Art Media Studio Firenze e accompagnata da alcune delle più belle musiche classiche diffuse in Dolby surround.

Da non perdere è l'esperienze di realtà virtuale 3D con gli occhiali Oculus che permette di scoprire i dettagli e i meccanismi che azionano quattro delle macchine progettate da Leonardo: il carro armato, la vite aerea, la barca a pale ed infine la macchina volante.

Per i più piccoli, ma non solo, il carone animato di Effeci Group nello spazio di percezione fisica e sensoriale dedicato al cinema 10D. All'interno di box a 6 posti si è trasportati grazie a luci, suoni, movimenti, acqua, bolle e vento in un mondo virtuale che per alcuni minuti diventa "reale".

I prezzi

Intero adulti: € 13

Under 6: gratuito

Da 6 a 12 anni: € 8

Studenti: € 10

Over 65: € 10

Scuole: € 6

Disabile + accompagnatore € 10

Gruppi > 10 persone: € 9

Famiglie (2 adulti + 2 bambini) € 34

Famiglie (2 adulti + 3 bambini): € 40

Famiglie (2 adulti + 4 bambini) € 42

Convenzioni

(Icom – Touring Club - Feltrinelli) € 7

CINEMA 10D

Posto unico: € 3,50