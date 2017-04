Cyberbullismo: come difendersi dalla rete

Venerdì 21 aprile si terrà presso la Sala dei Gigli del Palazzo del Pegaso in via Cavour alle ore 17:30 un convegno che ha per tema il cyberbullismo. Scopo dell'iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare della Lega Nord e del Movimento Giovani Toscani è sia sensibilizzare riguardo ad un fenomeno in crescita negli ultimi anni sia promuovere un uso sicuro e consapevole della rete.

Gli ospiti saranno i Consiglieri Regionali Jacopo Alberti e Marco Casucci, Lorenzo Somigli Coordinatore Movimento Giovani Toscani Firenze, Matteo Marini, psicoterapeuta esperto del cyberbullismo, Federica Lorenzi, consulente in comunicazione, Emanuele Canepa, esperto in informatica e nuove tecnologie e a conclusione il Presidente del Gruppo Consiliare Lega Nord Manuel Vescovi. Ufficio Stampa Lega Nord Firenze