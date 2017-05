"I Medici, Masters of Florence", confermata la seconda stagione della serie tv

Dopo il grande successo della prima stagione della serie tv dedicata alla potente famiglia fiorentina era quasi scontato che venisse confermata una seconda stagione. Ed infatti i set per il secondo capitolo de I Medici, Masters of Florence "potrebbero riaprire a settembre", così è stato comunicato via Twitter dal profilo ufficiale della serie Rai.

Gli otto episodi che hanno visto Richard Madden, Dustin Hoffman, Annabel Scholey, Stuart Martin e gli italiani Alessandro Sperduti e Valentina Bellè come protagonisti hanno fatto il giro di 90 paesi grazie alla distribuzione affidata a Netflix.

Nonostante qualche errore storico la serie ha riscosso un enorme favore da parte del pubblico anche grazie al cast stellare. La seconda stagione avrà come protagonista Lorenzo il Magnifico, figlio di Piero de' Medici e Lucrezia Tornabuoni e quindi nipote di Cosimo de' Medici (Richard Madden).

Nessuna conferma sul cast che sicuramente subirà dei cambiamenti. Intanto continua la ricerca delle location ad aprile i responsabili della produzione hanno visitato Volterra e Pienza.

Il 7 maggio sul profilo Twitter della serie è stato postato questo messaggio con una foto delle colline toscane.