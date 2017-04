Scandicci, al Russel-Newton presentazione di 'Autolesionismo. Quando la pelle è colpevole'

Sarà presentato sabato 22 aprile, alle ore 16, presso l'auditorium dell'Istituto superiore Russel-Newton di Scandicci, in via Fabrizio De Andrè 6, il libro 'Autolesionismo. Quando la pelle è colpevole' (Ed. L'Asino d'oro 2016).

Le autrici del libro, Marzia Fabi, Cecilia Di Agostino e Maria Sneider, assieme alla psichiatra e psicoterapeuta Letizia Del Pace, guideranno i presenti in una riflessione sul significato che nel corso dei secoli hanno assunto il corpo e le sue manipolazioni, con particolare riferimento all'età dell'adolescenza. Introdurrà la presentazione il prof. Sergio Berardi.

Insieme alle autrici sarà affrontato il complesso fenomeno dell'autolesionismo, in aumento negli ultimi anni tra gli adolescenti ma ancora poco conosciuto dal mondo adulto. Si cercherà di spiegarne le cause e di come poterlo prevenire. La presentazione, ad ingresso libero, è consigliata sia agli adulti che agli adolescenti.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'Leggere la scuola. Incontri sul rapporto tra scuola e società', promosso dalla Libera Università di Scandicci e dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Scandicci. L'incontro costituisce formazione riconosciuta nel Piano di offerta formativa territoriale per gli educatori e gli insegnanti, titolari Educard, per i quali è previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione.