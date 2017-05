Esatate Fiorentina 2017, tutti gli eventi. Ecco tutte le informazioni

L'estate a Firenze dura sei mesi. Concerti, mostre, spettacoli, cinema, teatro e tante attività per grandi, piccoli e famiglia.

102 progetti - più cinque speciali -, 11 luoghi, per 545 mila euro investiti che coinvolgono tutti i quartieri di Firenze per dare nuovo impulso alla periferia (nel 2012 i progetti erano 31 per un budget di 273 mila euro).

I LUOGHI DEGLI EVENTI

Limonaia di Villa Strozzi

Terrazza sull'Arno

Spiaggia sull'Arno

Fortezza da Basso - Vasca dei Cigni

Piazzale Michelangelo

Le Murate

Il Giardino a Campo di Marte

Piazzetta Tre Re

Giardino dell'Orticultura

Piazza Tasso

Parco dell'Anconella

MUSICA

Un'estate con grandi concerti internazionali e nazionali che rendono Firenze centrale nel panorama musicale.

RADIOHEAD + JAMES BLAKE

FIRENZE SUMMER FESTIVAL

FIRENZE ROCKS

MUSART FESTIVAL

CINEMA

Confermato l'appuntamento con il cinema all'aprto con "L'arena di Marte" al Nelson Mandela.

Sembrava solo un'idea invece è realtà: il Piazzale degli Uffizi sarà la nuova arena del cinema fiorentino, sarà inaugurata il 23 giugno per la serata della premiazioni del Fiorino d'Oro, la programmazione cinematografica partirà dalla settimana successiva e si concluderà il 19 luglio.

PERIFERIE

Un'estate che si apre alla periferia. Un terzo delle associazioni che partecipano al bando hanno progetti per le periferie. Una grande scommessa per il Comune.

MUSICA

"Toscana classica" coinvolgerà con i suoi concerti tutti i quartieri grazie ad un cartellone itinerante. Nel centro i sagrati - come da tradizione - saranno animati con due concerti ciascuno.

CINEMA

Teatro Puccini con Nuovo Puccini Garden si conferma centrale per Firenze con i suoi spettacoli di teatro, letteratura e con il cinema adatto anche alle famiglie.

Chille de la Balanza ed il festival nell'ex manicomio di San Salvi. In tutto 67 le iniziative per oltre 3 mesi di cultura. Sempre a san salvi La Chute proporrà un progetto che insiste sulla musica d'autore, indipendente: focus sulla musica toscana e fiorentina con importanti cantautori.

PROGETTI ITINERANTI IN PERIFERIA E NON SOLO

Musica, cinema su ruote in modo tale da raggiungere più luoghi possibile in tutta Firenze.

Da ricordare Contemporart Ensamble che ha realizzato un progetto di musica contemporanea dedicata ai giovani in luoghi inediti come ad esempio il Gasometro, villa Vogel, il parco Anconella .

L'associazione Kansassiti girerà tutti i quartieri con la il suo "cinema tascabile", ovvero un furgone che muoverà per la città sedie e proiettore.

Il Cirk Fantastik conferma il suo evento al parco del Cascine, che dopo l'enorme successo dell'anno scorso ampila la sua struttura ed in più, nel nome dello spirito itinerante del circo, si munirà di un "circo bus" per girare i quartieri 3 e 5.

Il Teatro delle Seggiole sarà presente in tutti i quartieri facendo ridere e pensare attraverso la tradizione fiorentina.

Itineranti ma nel quartiere 5 il cartellone di stettacoli organizztai dalla compagnia teatrale "Teatri d'Imbarco", vi saranno 50 attori under 35.

BIBLIOTECHE

Ben 350 iniziative nelle biblioteche fiorentine che rimaranno aperte tutta l'estate.

L'associazione culturale di Fulvio Cauteruccio trasformetà le biblioteche in teatri con il "Quartieri in cerca d'autore".

La Nottola di Minerva invece proporrà Reading in the Sound.

MUSEO DEL NOVECENTO

Un luogo catalizzatore di eventi, dalla musica al cinema.

L'associazione Gamo poporrà concerti dedicati alla poetica della fisarmonica di Salvatore di Gesualdo attraverso la musica dei migliori fisarmonicisti.

Riconfermata ala colaborazione con il conservatorio Cherubini con quattro concerti a giugno, anche dentro al museo Novecento.

Rive Gauche propone una rassegna di film d'autore, della seconda metà del '900 ad oggi, che non hanno mai avuto distribuzione in Italia e che saranno presentati da registi o attori.

PERFORMING ARTS

L'associazione Fosca ha realizzato un programma di eventi, dalle percussioni alla danza, che si svolgeranno nel tepidarium del Roster.

La Compagnia Lombardi Tiezzi nel fantastico palconscenico che è il museo del Bargello farà vivere ai suoi spettatori spettacoli emozionati dal 20 al 23 giugno.

La compagnia di danza Virgilio Sieni darà nuova vita ai Cenacoli fiorentini. Per il quartiere dell'Isolotto è stato realizzato un progetto ad hoc che andrà in scena a settembre .

FESTIVAL E RASSEGNE

In tutto saranno 10.

Festival au désert - Fabbrica Europa dal 11 al 13 luglio animerà piazza Ognissanti con un dialogo interculturale atteaverso la musica con artisti provenienti ad esempio dal Niger e dal Magreb.

Sonic Somatic e la sua proposta d'arte contemporanea che incrocia l'arte visiva e del suono nel complesso di San Donato a Novoli.

Firenze suona contemporanea con Flame. Il fesstival quest'anno si è espanso ed ha trovato la collaborazione di museo Pecci, palazzo Strozzi e del comune Firenze. Tra gli eventi da ricordare l'incontro con Vanessa Beecroft, artista italiana, dentro la casa del Popolo di Settignano.

In occasione del 21 giugno, giornata della musica e solstizio d'estate, a Palazzo Vecchio, nel salone dei Cinquecento, si terrà una notturna dedicata a Bach: Bach in Black.

ARNO

Tanto odiato e amato dai fiorentini l'Arno sarà centrale in questa estate 2017.

Italia Brass week, la musica degli strumenti a fiato torna a Firenze e quest'anno le barche dei renaioli fiorentini saranno il palco per alcuni dei migliori musicisti a fiato.

Il 15 luglio in piazza della Signoria si terrà un concerto da Guinnes Wolrd Record con ben 100 cornisti da tutto il mondo.

Zauber teatro propone 15 serate, tra giungo e settembre, di spettacoli sulle barche dei renaioli.

La Cooperativa archeologica, propone incontri d'archeologia narrante: passeggiate e escursioni sulle barche dei renaioli con esperti storici e archeologi alla scoperta di Firenze.

Terzo giardino ripropone la sua istallazione botanica in riva all'Arno arricchita da conferenze e incontri con il fiume come tema principale.

I CINQUE PROGETTI SPECIALI

Una grande e importante novità del 2017 è il Jazz festival di Firenze, che animerà l'Oltrarno, creato dagli organizzatori del Jazz Festival di Torino.

Secret Florence in collaborazione con Pitti Immagine porterà un programma di eventi e progetti curati da alcune delle più interessanti istituzioni che lavorano per il contemporane in luoghi particolari della città.

Genius loci porterà l'arte e la cultura nei luoghi storici e simbolici di Firenze come Santa Croce.

Maratona d'architettura a Palazzo Strozzi con la mostra "Utopie Radicali".

Il regista, sceneggiatore e produttore James Ivory sarà a Firenze per i 30 anni del suo capolavoro "Camera con vista".