Pitti, il red carpet delle celebrità: ecco i vip che hanno partecipato | FOTO

Da Filippo Magnini a Melissa Satta, da MisterNeuro (Charlie Gnocchi) di Striscia la Notizia a Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele.

Pitti Uomo non risparmia nessuno e allora ecco che anche i campioni dello sport non riescono a resistere al mondo della moda.

Oltre a Filippo Magnini, testimonial per Gaelle anche il judoka Fabio Basile oro italiano a Rio 2016, Aldo Montano per Huskye Stefano Bettarini per Vlife.

Non poteva mancare il fenomeno social degli ultimi mesi: Gianluca Vacchi accompagnato dalla fidanzata Giorgia Gabriele entrambi testimonial di F**K. Molti i fan che hanno cercato di scattarsi una foto con il noto imprenditore.

Bagno di folla anche per le belle Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi, a Pitti per Boy London insieme a Melissa Satta e per Le Donatella nel padiglione Armeria della Fortezza per SuperTokyo. L'attore Marco Bocci era invece da Patrizia Pepe, mentre da Asics Tiger erano presenti i rapper Raige e Emis Killa.

Diletta Leotta è stata ospite di Armata di Mare il 10 gennaio, contemporaneamente da Diadora Roberto Baggio e Giancarlo Antognoni.

Avvistati anche Leonardo Pieraccioni che ha fato visita a Marco Bocci e Laura Chiatti, il famoso MisterNeuro di Striscia la Notizia.

(Dal profilo instagram di Leonardo Pieraccioni)

Stefano de Martino, che doveva essere il testimonial di Boy London, non è potuto essere presente causa registrazioni di Amici.

Domani, 12 gennaio, sono attesi Cecilia Rodriguez, con il fidanzato Francesco Monte, Costanza Caracciolo e la squadra della Fiorentina.