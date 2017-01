Pitti Uomo, il tema è la "danza"

"Dimmi come balli e ti dirò come vesti". #PittiDanceOff è il tema-guida dei saloni invernali di Pitti Immagine. Espressione di sé, del proprio corpo, dell'energia e del piacere di vivere ma anche di esibirsi. Protagonista è la danza nella sua molteplicità di espressioni oggi, assieme alla poliedrica libertà di stili personali che il ballo e la moda contemporanei condividono.

"PittiDanceOff - dice Agostino Poletto, vice-direttore generale di Pitti Immagine - è un invito a esprimersi, a esprimere il proprio corpo e il proprio stile. Perché è questo che avvicina da sempre il mondo della danza a quello della moda: l'essenza ultima della diversità e della libertà dello stile personale. Il piacere di muoversi al suono di musica, da soli, in coppia o in gruppo. Questo per dire che danzeremo (e vestiremo) come siamo, come vogliamo, come sappiamo basta che sia al ritmo di #PittiDanceOff!".

La Fortezza sarà invasa dal ritmo della street dance e con scenografie e allestimenti curati dall'architetto e designer Oliviero Baldini.

In occasione di Pitti Uomo 91 il nuovo digital project - realizzato con la regia e la fotografia di Dennison Bertram, la consulenza creativa di Gloria Maria Cappelletti per Cloy, la produzione di Morena Russo per Connecting dot e la coreografia di Nicolò Besozzi - introduce in modo virale il tema Pitti Dance Off. Con un invito creativo a condividere il ruolo aggregativo della manifestazione, la sua visione corale, trasversale ed inclusiva, all’insegna di stili differenti e sempre aperti alla contaminazione culturale, artistica, geografica e lifestyle.

Il Digital Art Project di accompagnamento alla campagna pubblicitaria è realizzato grazie al contributo straordinario di MiSE e Agenzia ICE, nell'ambito del Piano Triennale 2015-2017 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle fiere italiane e del Made in Italy.