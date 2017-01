Pitti Uomo, la moda che fa tendenza. Le sfilate e i nuovi talenti

Lo stilista Tim Coppens, Menswear Guest Designer di Pitti Uomo 91, ha presentato la sua linea per la prima volta in Europa, a Firenze mercoledì 11 gennaio all'Ippodromo del Visarno alle Cascine.

Lo scenario apocalittico riporta al mondo di film Mad Max del 1971 con protagonista Mel Gibson e diretto da Goerge Miller. Biker cattivi, pelle e quell'aria da cattivo ragazzo.

I modelli non indossano solo dei capi ma raccontano una storia con due protagonisti, un uomo Max - giovane newyorkese arrivato in Europa per la prima volta che viaggia a bordo della sua moto da cross - e una donna Tequila: due lunghe trecce e un cavallo bianco al suo fianco.

Maglie in lana con le scritte "Acid" o "Never ending fun", stivali da biker con spessa suola in gomma. La collezione donna invece si arricchisce di gonne e abiti dal gusto "urban" prendendo ispirazione dal mondo rave e skate.

Grande evento a Palazzo Pitti, nella straordinaria Sala Bianca, organizzato da Stefano Ricci. La sfilata è stata anche l'occasione per festeggiare i 45 anni di storia lavorativa.

Grande novità di Pitti 91 è la collaborazione biennale con la Japan Fashion Week Organization.



Una partnership che ha come obiettivo quello di offrire visibilità ad alcuni tra i talenti più promettenti del panorama fashion dal Giappone, attraverso il palcoscenico unico e la platea di Pitti Uomo. Ospite di questa edizione, Sulvam – il brand fondato nel 2014 da Teppei Fujita – che ha debuttato nei giorni di Pitti Uomo con un fashion show alla Stazione Leopolda.

The latest fashion buzz ha puntato i riflettori su alcuni tra i più talentuosi e promettenti fashion designer internazionali di moda maschile. Il progetto è realizzato da Pitti Immagine in collaborazione con L’Uomo Vogue e GQ Italia e continua a crescere insieme al brand MINI.

I nomi di questa edizione: David Catalàn, Estelita Mendonça, Feng Chen Wang, Goetze, Magliano e Pronounce.

Il vincitore, Pronounce (Cina), è stato proclamato durante il cocktail inaugurale tenutosi martedì 10 gennaio all’interno dello Spazio MINI nel Piazzale delle Ghiaia.

Pronounce è stato scelto per la capacità di combinare creatività e uso dei materiali in un particolare melting pot culturale frutto delle sue personali esperienze di vita cosmopolite.



Il brand nasce nel 2016 da Yushan Li e Jun Zhou. Il primo, diplomato alla Central Saint Martins, ha visto la sua collezione di diploma sfilare in occasione della settimana della moda londinese grazie alla sponsorship della Isabella Blow Foundation e ha lavorato da Yeezy a LA. Jun Zhou - studi all’Istituto Marangoni e al London College of Fashion - ha collaborato con Ermenegildo Zegna e nel 2015 ha lanciato la sua prima capsule in occasione della Singapore Fashion Week. Il duo propone una visione menswear contemporanea, ispirandosi alla vita di tutti i giorni.

Gallery