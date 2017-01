Pitti Uomo, tutti i vip che parteciperanno alla kermesse di moda

Pitti Uomo non è solo un salone di moda internazionale, ma è anche l'occasione giusta per avvistare qualche vip nazionale e internazionale.

Le danze saranno aperte, come da tradizione, dal galà-dinner di LuisaViaRoma grazie all'evento Firenze4Ever per il quale sono attesi a Firenze personaggi del calibro di Andrea Bocelli e Kelly Rowland. Ma anche Nicole Scherzinger, Tom Odell, Dragonette, Jasmine Thompson, Vinai. E ancora Petite Meller, Clean Bandit, Scott Schuman, Roisin Murphy, Mia Moretti.

Insieme a loro, sul red carpet dell'evento di LuisaViaRoma al teatro Odeon, l’attrice e cantante Lindsay Lohan, Gaia Weiss - protagonista della serie TV Vikings - e l’influencer Kenza.

Pitti Uomo, edizione numero 91, alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 10 al 13 gennaio.

Ma anche alla Fortezza, dal 10 al 13 gennaio, non mancheranno le star.

L'11 gennaio Federica Nargi sarà allo stand "Mizuno 1906" come testimonial. Diletta Leotta farà da madrina per l'evento di Armata di Mare, martedì 10 insieme ai giocatori del Pescara Calcio.

Roberto Baggio sarà da Diadora, mentre da'Asics Tiger' saranno presenti i rapper Raige e Emis Killa. Ospite come da tradizione la squadra della Fiorentina Calcio allo stand di L.B.M. 1911 che fornisce le divise.

Da "Boy London" si succederanno Fabio Colloricchio e Nicole Mazzucato di Uomini e Donne, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e anche Stefano De Martino.

Da "Patrizia Pepe" ancora una volta sarà presente Marco Bocci. Fabio Basile, oro olimpico judo 2016, sarà a "Gaelle Paris".

"STK Supertokyo" ospiti le Donatella. Alessio Carbone, étoile dell'Opera di Parig si esibirà a "PT Pantaloni" Torino e "Eredi Chiarini".