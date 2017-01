Pitti Bimbo Dance Off, la moda dei piccoli alla Fortezza | FOTO

Pitti Bimbo 84, l'edizione dedicata all'abbigliamento per i più piccoli si conferma un successo. Le 503 collezioni, delle quali 280 provenienti dall'estero, rendono Pitti Bimbo la piattaforma di riferimento per tutti i grandi brand della moda bimbo globale e per il lancio in anteprima delle collezioni "for kids", e al tempo stesso uno straordinario incubatore di tendenze, tra ricerca e trasversalità.

Anche quest'anno "Fashion Comics", il progetto nato da un’idea di Alessandro Enriquez e realizzato in collaborazione con Pitti Bimbo, non delude. Per protagonista ha la Pantera Rosa, personaggio iconico nato nel 1963 per l'omonimo film di Blake Edwards.

I marchi coinvolti, Ermanno Scervino, Mimisol, Monnalisa, N21, Twinset, hanno realizzato un look con la Pantera più famosa, che diventerà soggetto di una capsule e di un mini outfit in special edition per l’occasione. Parte del ricavato della vendita verrà devoluto ad un progetto di Oxfam.

Ospite ormai immancabile per l'appuntamento alla Fortezza è la moda spagnola: le ultime tendenze dell'autunno-inverno 2017/18 presentate in passerella al Rondin dai marchi: Barcarola, Boboli, Clic!, Cnd by Cóndor, Desigual, Mayoral e Tuc Tuc.

Non solo moda ma anche arte, in particolare la street art, è stata ospite a Pitti Bimbo, allo stand di Guess Kids, dove una performance live dell'artista Cento Canesio ha animato la giornata di apertura della fiera.

Uno stile fortemente americano che volge lo sguardo al mondo culturale underground di Brooklyn, tra arte, sport e musica questa è la collezione proposta da Guess.

Interessante la collezione di ombrelli e impermeabili che cambiano colore al contatto con la pioggia di Hollyand Beau, fantasie giocose perfette per i piccoli esploratori.

Molta attenzione in questa edizione della fiera è stata data alle calzature. I bambini prestano sempre più attenzione al modo di vestire di padri e madri e questi scelgono abiti sempre più preziosi, sia per manifattura che per materiali, per i loro piccoli.