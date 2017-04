No alla Notte Bianca: 50mila euro per nuovi progetti dell'Estate Fiorentina

Nel 2017 il comune di Firenze non organizzerà la Notte Bianca. A comunicarlo è il sindaco Nardella che ha annunciato però un'Estate Fiorentina ricca di novità.

I 50mila euro previsti per la Notte Bianca verranno quindi investiti per la valorizzazione di luoghi "inediti" come ad esempio il parco dell’Argingrosso e quello dell’Anconella. Lo scopo è quello di dare nuovo impulso alle bellezze che offre Firenze al di fuori del centro storico.

Annunciati altri progetti per l'estate 2017 tra cui la seconda edizione di String City, progetto di concerti ad arco nei luoghi culturali della città, che sarà prolungato a due giorni e un possibile cinema all'aperto nel piazzale degli Uffizi.

In forse il "trasloco" a Firenze, zona Oltrarno, del Fringe Jazz Festival di Torino dopo la sua chiusura nel capoluogo piemontese.

Al Forte di Belvedere sarà esposta la mostra "Ytalia", una retrospettiva sull'arte povera italiana (l'entrata potrebbe essere a pagamento).

In merito al Maggio musicale e al Teatro della Toscana, il sindaco ha anche annunciato che i lavori al nuovo auditorium partiranno nei prossimi mesi.