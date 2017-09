Piazzale Michelangelo, inizia la finale del Gelato Festival | FOTO

Alle 14:00 di oggi, giovedì 14 settembre, è iniziata la finale del Gelato Festival al piazzale Michelangelo. I 16 gusti si sfideranno fino a domenica 17 settembre quando Gabriele Poli annuncerà il vincitore europeo.

Fra esattamente due settimane il Gelato Festival - rassegna dedicata al vero gelato italiano - arriverà negli Stati Uniti, a Boulder in Colorado, (maggiori informazioni saranno annunciate domenica) per far arrivere la tradizione italiana e fiorentina anche Oltreoceano.

Alla cerimonia d'inaugurazione oltre ai gelatieri anche l'assessore allo Sviluppo economico del Comune Cecilia del Re che insieme a Gabriele Poli, creatore del Festival, ha tagliato il nastro.

Il 15 settembre il festival collabora con l'associazione Tommasino Bacciotti con "Un gelato per un sorriso", ci sarà infatti il gelato esclusivo dedicato a Tommasino. Un gusto nuovo, creato da Silvana Vivoli, che per l’occasione potrà essere degustato con un'offerta minima. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione.

"Crema di ricotta azteca al bergamotto", "Miami Vice", "About Strawberry and Red Pepper", "Wild Cherry - Great freedom", "Nonna Rosa", "Communis fortis" provateli, gustateli e votateli.

