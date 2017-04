Firenze, ecco tutti gli appuntamenti per Pasqua e Pasquetta

A Grassina, come ogni anno in occasione della Pasqua, viene organizzata la rievocazione storica della Passione di Cristo, manifestazione che ha il patrocinio dell'Unione Europea.

Per chi volesse passare una Pasqua o Pasquetta in compagnia dell'arte ecco gli orari dei musei civici fiorentini, attenzione però non tutti saranno aperti.

Qui invece tutti gli appuntamenti culturali per grandi, piccoli e famiglie nei musei.

In Santo Spirito, per chi ama il vintge ed il collezionismo, c'è la Fierucolina di Pasqua.

Nel giorno di Pasquetta continua la caccia al coniglio alla Barbarino Designer Outlet.

Il bellissimo parco di Pratolino aprirà le sue porte il giorno di Pasqua e fino al 29 ottobre (il 16 e 17 aprile sarà visitabile gratuitamente).

A Firenze torna l'appuntamento con la tradizione pasquale: lo Scoppio del Carro e il volo della Colombina. Qui tutto il programma.