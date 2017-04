Continua il corso "Una Finestra sul Giappone" in Palazzo Coppini, sede del Museo Fondazione Romualdo Del Bianco. La prima lezione di prova è gratuita per tutti i partecipanti. I PROSSIMI APPUNTAMENTI 19 aprile 2017: La figura della donna nella società guerriera del Giappone feudale: un esempio di forza e pazienza ancora rilevante? Continua il viaggio alla scoperta della posizione della donna nella società giapponese attuale con lo sguardo sempre puntato alle grandi donne guerriere del Giappone feudale. 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio 2017: Il concetto di Bushidō nel nascente nazionalismo giapponese del XIX secolo Scopri l'evoluzione dei concetti e dei comportamenti che caratterizzavano l'etica dei samurai avvenuta durante il XIX secolo, così come il militarismo nascente e lo stravolgimento dei valori, fino al tragico epilogo di Hiroshima e Nagasaki. 18 maggio, 25 maggio 2017: Note di una giornata a Tokyo cronaca mai raccontata di un grande uomo e della sua esperienza giapponese La società giapponese attraverso gli scritti del professore Fosco Maraini, approfondimenti che permettono di vedere attraverso gli occhi di un fine osservatore la vita e i risvolti nascosti di una società in aperto sviluppo economico-industriale