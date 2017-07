Paolo Conte con orchestra fa sognare piazza Santissima Annunziata | FOTO

Sotto le stelle con Paolo Conte. Già così è poesia. Un'orchestra spettacolare che accompagna e viene accompagnata dall'Avvocato, la bellezza di piazza Santissima Annunziata e un pubblico in estasi, se non è questa la ricetta per la perfezione, cosa potrebbe esserlo?

Con la prima canzone ci regala un salto nel passato con Ratafià, dall'album del 1987 Aguaplano, continua con Sotto le stelle del jazz, Alle prese con una verde milonga, Gioco d'azzardo, Gli impermeabili, Tropical e non poteva mancare Via con me proposta due volte, la prima più veloce, la seconda sotto forma di dialogo con il pubblico tra cori, applausi e standing ovation: la conclusione giusta per un concerto impossibile da scordare.

Paolo Conte, 80 anni compiuti a gennaio, per il Musart è un sogno che si realizza. Gli organizzatori del festival Massimo Gramigni e Claudio Bertini della Prg sognarono l'artista nella piazza Santissima Annunziata ben vent'anni fa, ma non riuscirono a realizzare l'evento.