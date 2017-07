Arcade Fire, un concerto esplosivo che meritava più spettatori | FOTO / VIDEO

Il periodo di concerti alla Visarno Arena non poteva avere conclusione migliore, sul palco del Firenze Summer Festival, il 18 luglio, si sono esibiti gli Arcade Fire, gruppo indie-rock canadese che il 28 luglio pubblicherà il quinto album "Everything Now".

In nove sul palco, tutti con una grande carica esplosiva: saltellano, si scambiano gli strumenti, si divertono e fanno cantare il pubblico. Cori ed esaltazione all'inizio di ogni canzone sia questa la già nota "Here comes the night time" o la nuova "Signs of life".

Una scenografia semplice ma ricca di giochi di luce, dietro ai musicisti alcuni pannelli dove si scambiano sfondi colorati e immagini della band.

Un concerto dove nessuno si è risparmiato, Win Butler, cantante e frontaman, si rinfresca con dell'acqua che lancia anche al pubblico e dopo sole tre canzoni scende dal palco e va ad abbracciare i fan sottopalco mandando tutti in delerio. Régine Chassagne, altra voce della band, suona la fisarmonica, la batteria, la tastiera e regala a Firenze l'esibizione di "Electric blue" suonata solo in un altro concerto quello del 17 luglio a Milano.

Un grande spettacolo che si sarebbe meritato più di 5mila spettatori, anche perchè - è giusto ricordarlo - gli Arcade Fire hanno vinto con il loro terzo album "The suburbs", un Grammy e un Brit Award.

La scaletta

Wake Up

Everything Now

Here Comes the Night Time

Chemistry

Electric Blue

No Cars Go

Neon Bible

Suburban War

The Suburbs

The Suburbs (Continued)

Ready to Start

Neighborhood #1 (Tunnels)

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

Creature Comfort

Neighborhood #3 (Power Out)

Rebellion (Lies)