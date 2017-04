Firenze Summer Festival e Firenze Rocks. Tutte le informazioni sui concerti dell'estate Fiorentina

Firenze Rocks, Firenze Summer Festival e Decibel Eventi. Tre grandi appuntamenti con la musica internazionale nell'ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine, che porteranno a Firenze più di 180mila spettatori (dato aggiornato al 12 aprile).

Di questi 180mila fan, 115mila saranno a Firenze solo tra il 23 e il 25 giugno per il Firenze Rocks che vedrà esibirsi sul suo palco Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, The Cranberries, Glen Hansard, System of a Down e Prophets of Rage (alcuni nomi devono essere aggiunti alla line up: in tutto saranno 15 gli artisti). 35mila da Firenze, 100mila al di fuori dalla Toscana di cui 10mila dall'estero (Emirati Arabi, Blegio, Bulgaria, Sud Africa, Svezia, Usa, Paraguay, India, Israele).

Virgin Radio sarà la partner radio ufficiale, con un truck al di fuori dell'Ippodromo trasmetteranno i concerti del "vero festival" di musica, il Firenze Rocks, per chi non potrà parteciparvi direttamente.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare ai concerti.

Orari

14 giugno

Radiohead + James Blake

Apertura cancelli 12:00

Inizio concerti 17:00

21:30 Radiohead

23 24 25 giugno

Firenze Rocks

Apertura cancelli 12:00

Inizio concerti 17:00

21:30 Headline (tranne Eddie Vedder 22:30 in occasione del patrono della città il 24 giugno)

1 luglio

Decibel Open Air

Apertuta cancelli 12:00

Inizio concerti 12:00

Headliner 21:30

I conceri del Firenze Summer Festival (The XX, Jamiroquai, Arcade Fire) inizieranno come riportato sui singoli eventi.

Entrate

Controllare sul proprio biglietto il codice del proprio varco: ingresso GIALLO viale degli Olmi, ingresso VERDE piazzale delle Cascine, ingresso BLU via delle Cascine, ingresso ROSSO via del Visarno (entrate valide per il concerto dei Radiohead e per il Firenze Rocks).

Divieti

No zaini, valigie, bottiglie e lattine (anche aperte), bombolette, ombrelli, aste e selfie stick, utensili, fuochi d'artificio, armi, caschi

Village

All'interno e all'esterno dell'ippodromo del Visarano saranno allestite aree relax e ristoro come in tutti i grandi festival di musica europei. In particolare all'interno si trovaranno: un'area dedicata alle eccellenze fiorentine, zona cibo e bevande che oltre a servire panini e hot dog, proporranno piatti vegetariani, vegani, per celiaci ed etnici (certa la collaborazione con il ristorante messicano di Firenze Tijuana); un'area per le donne in stato interessante; un'area bambini gestita da Grandi insieme; un angolo ritratti dove verranno scattate foto ai "volti del festival"; una ruota panoramica; barber shop unisex; zona massaggi; area per diversamente abili; guardaroba in collaborazione con la fondazione Tommasino Bacciotti; assistenza medica; servizi igenici.

All'esterno dell'ippodromo è stata pensata l'area "green" accessibile anche a chi non parteciperà ai concerti con zona cibo e bevande e poi spettacoli e attrazioni.

Importante: le attività commerciali all'interno del Visarno accetteranno pagamenti solo con tokens che potranno essere acquistati nelle casse all'interno e all'esterno.

Villaggio accoglienza Firenze Rocks

In occasione del Festival Firenze Rocks sarà allestito un villaggio accoglienza tra viale degli Olmi e viale Abramo Lincoln, in un’area vicina al fiume Arno. Aperto dalla mattina, il Villaggio Firenze Rocks sarà punto informazioni ma anche palco per concerti di band emergenti.

Trasporti e parcheggi

E' consigliato raggiungere il parco delle Cascine tramite mezzi pubblici.

Tramvia collegamento da Scandicci - Stazione Santa Maria Novella - Parco Cascine (fermate "Cascine" e/o "Paolo Uccello") sarà attiva fino alle 2 di notte il venerdì, sabato gli altri giorni fino alle 24:30 (in corso la tarttativa per prolungare fino alle 01:30 le corse dalla domenica al giovedì).

Autobus numero 17 dalla stazione Santa Maria Novella in direzione Cascine: fermata "Cascine".

Per le bici sarà adibito un parcheggio vicino al piazzale delle Cascine.

Per le moto/motorini parcheggio riservato all'inizio del viale Abramo Lincoln. Non è consentito l'accesso alla zona del parco delle Cascine.

In accordo con Parcheggi Firenze (qui la lista completa) chi mostrerà uno dei biglietti del festival avrà il 20 percento di sconto sulla permanenza nel parcheggio.

Anche a Scandicci e Campi saranno attivate delle agevolazioni per parcheggiare i mezzi al di fuori di Firenze in modo tale da raggiungere e tornare indietro con i mezzi pubblici.

Traffico

Il 14 giugno (Radiohead), e dal 23 al 35 giugno (Firenze Rocks) tutta l'area del Parco delle Cascine sarà chiusa al traffico dalle 12:00 alle 01:30 accesso consentito solo ai mezzi 118; Ataf, veicoli privati con tagliando per disabili e per quelli dei residenti e per gli autobus City Sightseeing Italy (in occasione dei cocnerti sarà applicata una percentuale di sconto a chi usufruirà di quel servizio bus).

Per gli altri concerti la viabilità sarà assicurata.

Controlli e sicurezza

Forze di polizia e addetti alla sicurezza eseguiranno controlli, sia all’interno che all’esterno della Visarno Arena. Particolare attenzione sarà riservata al momento dell’accesso all’arena. Ad ogni ingresso sono previsti brevi incolonnamenti ed è probabile che ci sia da aspettare qualche minuto. Tutto questo ha il solo fine di garantire la sicurezza del pubblico, confidiamo nella pazienza e nel senso di responsabilità di ognuno