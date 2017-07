Torrino Santa Rosa, aperitivo 'Ultrapulp' in riva d'Arno

Mercoledi 26 luglio, alle ore 19, al Torrino di Santa Rosa su Lungarno Soderini 2 va in scena un aperitivo 'Ultrapulp' in riva d'Arno, con gli scrittori Tommaso Galligani (autore dei volumi 'Ricordami che devo ammazzarti' e 'Sporcizia, stupore e una pioggia di morte') e Fabio Gimignani ('Origami', 'Ossi di seppia per coccodrilli').

Si tratta di un incontro sul Pulp e sulla letteratura di genere sull'underground, da Tarantino a Carpenter a Lovecraft. A parlare con gli autori interverrà anche la psicologa Linda Cecconi: dunque si potrebbe dire che si tratta di un vero evento 'psychopulp'.