La Città dei Lettori, l'iniziativa tutta fiorentina che regala un libro se fai l'aperitivo | FOTO

La Città dei Lettori è un invito alla lettura, una scommessa che porta i libri dove di solito non sono i protagonisti come ad esempio ad un aperitivo.

L'idea nasce da Gabriele Ametrano, Martina Lazzerini e da Gianluca Caputo architetto che insieme hanno creato l'Associazione Wimbledon.

Le serate per il momento confermate sono dodici, da maggio a settembre, in quattro location Bistrot Santa Rosa, Zenzero Biocatering, Circolo A.S Aurora e Easy Living dell’Associazione Piazzart, ma Gabriele confida a FirenzeToday che sono già in molti i proprietari di bar e attività interessati a far parte dell'iniziativa. Una volta al mese, dal 30 maggio, sarà presentato un autore italiano tradotto in inglese.

Le modalità sono molto semplici: si paga per un aperitivo, si specifica la volontà di partecipare al "Città dei Lettori" e gratuitamente si riceve un bottone con il quale si può scegliere tra uno dei dieci titoli che sono stati pensati per quella serata.

"Volevamo creare qualcosa dedicato al lettore prima di tutto - afferma Gabriele Ametrano -, secondo noi non deve essere l'editore al centro dell'attenzione, ma chi i libri li compra e li legge".

"La nostra missione è riportare il libro nella vita delle persone che lo hanno dimenticato o che si lasciano impaurire dai libroni di mille pagine, ammetto che lo sono anch'io spesso, per mostrare che non si ama la lettura solo se si leggono determinati autori o in base al numero delle pagine sfogliate".

Dietro ad ogni evento c'è una lunga preparazione dedicata alla scelta di collane ed editori. Una collana per ogni casa editrice - ne sono state selezionate otto, di cui due fiorentine - e per ogni collana dieci titoli, per un totale di cento libri disponibili ogni sera.

"Non sveliamo in quale serata ci sarà un determinato editore perchè vogliamo che la parteciazione sia libera e non guidata dai gusti - spiega Gabriele - vorremmo che chi partecipa avesse la possibilità di scoprire altri autori. I nomi degli scrittori sono tutti importanti da Jane Austen a Pessoa passando per Pirandello e Magris, quindi si va sul sicuro".

"La città dei Lettori è iniziata da poco ma i progetti sono già molti. A luglio verranno presentati i nuovi eventi che dureranno fino ad ottobre e poi ancora fino a maggio, un lungo percorso fatto insieme a case autrici di qualità. Stiamo pensando ad un ampliamento a Volterra ad esempio e poi a giugno 2018 stiamo lavorando per un appunatmento di più giorni della Città dei Lettori alla Stazione Leopolda."

Alla Leopolda l'associazione Wimbledon, vuole creare una cittadella del libro ma che, per "politica aziendale", mette al centro il lettore e non il libro o l'editore. L'ingresso sarà a pagamento ma tutti i parteciapnti usciranno con un libro da loro scelto tra quelli messi a disposizione.

Ancora non c'è nulla di definito però saranno organizzate mostre, proiezioni di film tratti da libri dove a raccontare la pellicola sarà l'autore del libro, letture e uno spazio dedicato ai bambini.