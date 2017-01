Ai Weiwei, 150mila visitatori e 101mila euro donati ad Amatrice

Una mostra da record quella che si è chiusa, domenica 22 gennaio, a palazzo Strozzi dedicata all'artista cinese Ai Weiwei dal titolo "Libero". 150mila visitatori, un numero che la rende la mostra d'arte contemporanea più vistata di sempre in Italia, di cui il 42 percento turisti, alcuni dei quali arrivati a Firenze esclusivamente per la grande retrospettiva (circa il 20 percento).

Un grande successo di critica per questo artista così attento alle tematiche sociali, un esempio è stata "Reframe" la grande istallazione realizzata appositamente per questa mostra che ha ricorperto due delle facciate del palazzo con gommoni di salvataggio: un progetto che porta all'attenzione il tema dei profughi e dei loro viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo.

L'artista però ha rivolto il suo pensiero anche ai cittadini italiani vittime del terremoto di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto, ha messo infatti all'asta due sue opere (un ritratto "Lego" e una foto "Study of Perspective con Palazzo Strozzi"). Queste, più la vendita di sette bottiglie magnum, tra vino e champagne, hanno permesso la raccolta di ben 101mila euro destinati alla costruzione di una scuola ad Amatrice.

La grande fucina d'arte di palazzo Strozzi non dorme mai infatti in programma per il 2017 sono già state comunicate tre grandi mostre: "Bill Viola. Rinascimento elettronico"; "Arte a Firenze nel secondo Cinquecento"; "Utopie Radicali".