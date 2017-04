Mostra del Chianti di Montespertoli, lo spettacolo di Cistiano Militello

Il 3 giugno alla Mostra del Chianti di Montespertoli una serata in compagnia della comicità toscana di Cristiano Militello.

A Cristiano Militello di solito passa davanti la vita, così l’attore toscano invita, nel suo spettacolo, il pubblico nel suo camerino e nel backstage della sua carriera, una carriera che ha inizio con trasmissioni come "Vernice Fresca" (poi "Aria Fresca"), "Su le mani", "Domenica in", "I Raccomandati" e in seguito su Canale 5.

Su radio R101 conduce ogni mattina dalle 7 alle 9 il celebre morning show "La banda di 101", in compagnia di Paolo Dini e Lester.

