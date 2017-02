"Crescendo..." al Teatro del Borgo

Il Teatro del Borgo è lieto di presentare "Crescendo...", un inedito e suggestivo spettacolo di danza moderna, in cui si esibiranno cinque giovani ballerine della scuola "L'Art De La Danse" di Certaldo, dirette da Diletta Furesi. Una coreografia originale e coinvolgente, in cui corpo e musica si intrecciano ad affrontare con delicatezza e passione il tema dell'adolescenza, del crescere, tra gioie e difficoltà. Giovani donne che cambiano, soffrono, si cercano, accompagnando il pubblico in un viaggio emotivo e psicologico a ritroso nel tempo, alla ricerca di emozioni, momenti di vita e attimi irripetibili, nella costante, faticosa ricerca di una propria identità, della propria diversità. Tanti colori, tante sfumature, tante sfaccettature nella vita che si forma, nella bellezza e nella poesia del vivere, ritrovate tra le pagine di un diario... Prenotazione consigliata! Invia una mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms al 320 0371496 / 338 3533674