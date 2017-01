"Prysm" Pink Floyd tribute band all'Hard Rock Cafe

Venerdì 3 febbraio, dalle ore 22.00, sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Prysm eseguiranno pezzi che vanno dai primi brani, dove il fondatore Syd Barret faceva da guida con il suo genio e follia, ai brani che ancor oggi rappresentano la band a livello mondiale, come The Wall e Dark Side Of The Moon.

Non mancheranno comunque classici dall'album Wish You Were Here e Dedicate sound of Thunder. Il gruppo nasce con l'intento di riproporre i brani di una delle band più famose al mondo: i Pink Floyd sono un mito ancora attuale non solo per la loro musica, ma anche per le atmosfere create intorno a ogni loro brano.

Senza dimenticare l'importanza dei testi, molti dei quali scritti da Waters, che chiudono il cerchio della band che noi ancora oggi tutti amiamo. Il progetto dei PRYSM prende il nome dalla figura simbolo di uno degli album più famosi, cercando di ricreare sia il sound sia le atmosfere floydiane.

L'uso del computer per ricreare gli effetti audio, monete suonanti, orologi, sveglie e quant'altro servono solo a valorizzare ogni nota che, dal vivo, sarà suonata sul palco. I PRYSM sono: Dino Giusti, voce, chitarre elettriche e acustiche; Antonio Darone, basso e cori; Piero Biagi, piano fender, moog, synt, hammond e cori; Dimitri Barchielli, batteria e percussioni e infine Fulvio Burberi, chitarre elettriche e acustiche e cori.

Per l'occasione speciale happy hour al main bar, 50 percento di sconto su cocktails, birra alla spina Nastro Azzurro e antipasti selezionati.