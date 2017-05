Mindfulness, il ciclo di incontri gratuiti per tenere a bada lo stress

Giovedì 11 maggio alle ore 18.30 al Centro Medico Europa di Firenze Sud il primo appuntamento per avvicinarsi alle tecniche di meditazione di origine orientale utili a gestire ansia e stress. Ingresso libero. Imparare a svuotare la mente e gestire ansia e stress nel quotidiano: primo appuntamento giovedì 11 maggio alle ore 18.30 al Centro Medico Europa di via Kassel 17 (Firenze Sud) per "Mindfulness, la palestra della mente", ciclo di incontri gratuiti sulla tecnica di meditazione di origine orientale con più di 2.500 anni di storia.

Ad introdurre pratiche e benefici della Mindfulness la Dott.ssa Monica Cecconi, psicologa e psicoterapeuta. "Biologi, neurologi e psicologi occidentali - anticipa la Dott.ssa Cecconi - hanno scoperto da tempo gli effetti incredibilmente positivi che tale pratica ha sulla mente umana e hanno creato dei veri e propri protocolli in cui la Mindfulness viene utilizzata in situazioni di stress acuto e cronico, nel trattamento degli stati d'ansia, della depressione, nella sindrome da dolore cronico, nei disturbi alimentari e del sonno". "Durante gli incontri - spiega Cecconi - parleremo di come la Mindfulness agisca sul nostro personale 'pilota automatico' e in particolare sui pensieri rimuginativi e sulle emozioni complesse alle quali è difficile far fronte in maniera consapevole". Al centro dell'incontro anche la capacità innata della mente umana di accostarsi a questa tecnica di meditazione e alcuni esercizi pratici di meditazione.

L'incontro successivo si terrà sabato 20 maggio alle ore 11. Ingresso libero, prenotazione consigliata: tel. 055 6532386 - eventi@centromedicoeuropa.it