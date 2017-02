Festival Middle East Now, corso di cucina con il famoso chef Philip Juma

In occasione del festival di cinema "Middle East Now" è stata organizzata con il giovane chef di origini irachene chef Philip Juma - fondatore delle celebri supper club e dei ristoranti pop up Juma Kitchen, che stanno spopolando a Londra - un corso di cucina alla Scuola Cordon Bleu.

Philip Juma è lo chef che sta accendendo i riflettori internazionali sulla cucina irachena. Si definisce uno chef in missione: per dimostrare che l’Iraq è qualcosa di più di una guerra. Nella cucina irachena influenze indiane di coriandolo, cardamomo, zafferano e cumino si fondono con tutti i sapori del Middle East, a cui Philip aggiunge un twist di contemporaneità.

Foglie di vite, cipolle e peperoni marinati in tamarindo, aglio, succo di melograno, spezie aromatiche. Cotture a fuoco lento nel succo di limone, melassa di melograno. Piatti della tradizione rivisitati con un twist unico che li rende ancora più speciali.

Il Menù di Juma per Middle East Now cooking class:

Dolma: cipolle, peperoni e foglie di vite ripiene, marinatura con un blend di spezie, melagrana e tamarindo

Pollo allo zafferano: un tocco di modernità, in un classico della cucina familiare

Fattoush: insalata di verdure e pane croccante

Timman Bagilla: riso con fagiolini verdi e aneto

Knafa: dolce preparato con la pasta kataifi, il formaggio e lo sciroppo di zucchero e fiori d’arancio

Il corso si concluderà con la degustazione delle pietanze preparate. E' prevista traduzione in Italiano.

Per informazioni e iscrizioni (entro Venerdì 31 Marzo): salamcuisine@gmail.com / info@middleastnow.it

Telefono: 348.3821858 o 333.7840736

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti

L’evento è realizzato in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu