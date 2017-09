Corsi di lingue, pittura, cucina ed e-commerce al Q2, Q3, Q5

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo organizzati dall'Associazione Culturale Eventi in collaborazione con il Quartiere 2/3/5 del Comune di Firenze che avranno inizio a partire dall'2 ottobre 2017 nella sede di Via Nicolodi 2, Villa Bandini Q3 e Villa Pozzolini Q5. I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati. Per le lingue Sono disponibili tutti i livelli da principiante ad avanzato con diverse possibilità di orario sia pomeridiano che serale.



Le iscrizioni si effettuano presso Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2, in Piazza Alberti 1a dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. Sono previste tariffe agevolate per giovani e disoccupati. Per informazioni: cell. 333 8015133; e-mail: ass.eventi@hotmail.com ; www.associazione-culturale-eventi.org“