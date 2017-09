Corsi di danza, pilates, musical e tip-tap a Momenti in Danza

Dal 18 Settembre ripartono i corsi della scuola Momenti in Danza che si rivolgono a bambini, ragazzi, adulti e over.



I corsi in partenza:

Modern Dance

Classico Bambini: Pre-Primary (3 anni), Primary (4 anni), Stand 1 (5/6 anni)

Classico Bambini: II Corso Classico (7/8 anni)

Classico Adulti e Danza For Over

Contemporaneo Adulti

Tip-Tap Bambini (Adulti su richiesta)

Musical ragazzi (8/14 anni)

Pilates Base e Intermedio

Modern Jazz Theatre Adulti

Yoga (da ottobre)



Per i corsi di hip-hop, gravi-danza, danza in fascia, primi passi, sbarra a terra, yoga, ... e lezioni individuali chiamateci. Vi ricordiamo che tutti i corsi saranno attivati solo al raggiungimento di 5 iscritti.



SCONTI:

Una lezione di prova gratuita

50% sulla quota associativa per iscrizioni entro il 18/09/2017 (20,00 euro al posto di 40,00)

10% per fratelli o più persone della stessa famiglia

10% sul totale per chi frequenta due o più corsi

10% sul totale per chi paga in soluzione unica annuale



Per informazioni sul calendario visita il nostro sito: http://momentiindanza.com/calendario.php