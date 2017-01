Torna la Firenze Urban Trail

Firenze Urban Trail si pone come il principale evento di trail cittadino in Italia, con cinque percorsi diversi l’uno dall’altro così da soddisfare la voglia di trail running di ciascun partecipante in base alle sue personali possibilità.

Sabato 4 marzo alle 21:00 una splendida corsa in notturna di 13 km attraverso i luoghi che hanno reso Firenze la città d’arte più conosciuta al mondo e, per tutti gli appassionati di Nordic e Fit Walking, il Firenze Urban Walking, "camminata a passo libero” di 10 km con la tecnica del nordic walking, con lampada frontale in testa e bastoncini in mano.

La mattina di domenica 5 marzo una 30 km che permette un assaggio di trail vero e proprio, con un percorso medio che si snoda fino a Settignano. Una 45 km bellissima che dal centro di Firenze si inerpica su per le colline di Fiesole e Monte Ceceri per tornare sino al cuore pulsante della manifestazione: Piazza Santa Croce.

Aperta la competizione anche sul Challenge con la somma dei tempi della 13 km notturna di sabato e la 30 km della domenica e sul bellissimo Ultra-Challenge che somma la 13 by night con la 45 km della domenica mattina.

Firenze Urban Trail non è solo una gara di trail cittadino, ma un evento culturale che lega il proprio svolgimento a luoghi simbolo di arte e architettura, rendendo ciascun partecipante portatore di valori sportivi e culturali legati assieme da un unico fattore: il suo stupore e la sua personale soddisfazione.

