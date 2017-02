Volley, la Coppa Italia femminile al Nelson Mandela Forum

Il Nelson Mandela Forum ospita la Coppa Italia femminile di pallavolo. Dal 10 febbraio è aperta la vendita dei biglietti per la Final Four Samsung Galaxy A Coppa Italia, l'attesissimo evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che si terrà nel weekend del 4 e 5 marzo.

I biglietti si trovano su circuiti VivaTicket e Boxoffice Toscana sono disponibili i tagliandi per le due semifinali del sabato e per la finalissima di domenica.

Questo il programma ufficiale delle gare

Sabato 4 marzo

ore 18.00 Prima Semifinale

Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

ore 20.30 Seconda Semifinale

Savino Del Bene Scandicci - Liu Jo Nordmeccanica Modena

Domenica 5 marzo

ore 18.00 Finalissima

I PREZZI

Tribuna Est

Intero € 25,00

Ridotto* € 20,00

Tesserati FIPAV** € 20,00

Tribuna Sud

Intero € 15.00

Ridotto* € 10.00

Tesserati FIPAV** € 10.00

INGRESSO GRATUITO: Under 4 (senza posto a sedere assicurato)

*RIDOTTO: Under 14 e Over 65

** I biglietti per i tesserati FIPAV saranno acquistabili esclusivamente tramite la FIPAV Toscana o presso le casse del Mandela Forum nei giorni dell’evento, presentando la tessera che attesti l’effettivo tesseramento.

RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI

Le richieste di accesso per disabili alle FINAL FOUR SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA dovranno pervenire da venerdì 10 febbraio a martedì 28 febbraio 2017 entro le ore 12:00, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI FINAL FOUR COPPA ITALIA.

Nella richiesta andrà specificato:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidità

- nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore

- se il disabile è deambulante o non deambulante

- se la richiesta è per sabato 4 marzo, domenica 5 marzo o per entrambi i giorni

Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 di mercoledì 1 marzo 2017, previa conformità della richiesta e ad insindacabile decisione della società organizzatrice.