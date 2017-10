Convegno: trauma cerebro-midollare

Tutto possibile Onlus organizza, in data 21 Ottobre 2017, la terza edizione del Convegno sul Trauma Cerebro-midollare, con il patrocinio di Regione Toscana, Comitato Italiano Paraolimpico e IPASVI Grosseto.



Tema su cui verte l'incontro è: Il Futuro della persona tra percorsi riabilitativi e ricerca scientifica.

Quest'anno, in programma, approfondimenti sulla robotica, esoscheletri, nuove tecnologie riabilitative, le opportunità ed i suggerimenti per una autonomia ed un percorso di vita sempre più agevole ed autonomo.

La partecipazione è libera e gratuita, anche se è gradita la prenotazione (causa posti limitati) con sms al numero 392 9114256 (Massimo Lattanzi, presidente) o tramite email a info@tuttopossibileonlus.it.

Ampia disponibilità di parcheggio per persone disabili.



PROGRAMMA

ore 9:00 registrazione al Convegno

ore 9:30 Saluti iniziali con Lattanzi Massimo (presidente Tutto possibile Onlus), Menichetti Gabriella (vice-presidente Vorrei prendere il treno Onlus) e Porciani Massimo (presidente Comitato Regionale Toscana)

ore 10:00 Dott. Milia Paolo, Centro Riabilitativo Prosperius Umbertide (PG): La riabilitazione con esoscheletro Parker

ore 10:20 Dott. Micera Silvestro, Istituto Scuola Superiore Sant'Anna Pisa: Presentazione nuovo robot indossabile per il recupero dell'equilibrio

ore 10:40 Dott. Cambi Jacopo: La tracheotomia nelle Cerebro-midollo lesioni

ore 11:00 Coffee Break

ore 11: 40 Dott. Freschi Marco, Movendo Technology Genova: Hunova, dispositivo robotico per la neuro-riabilitazione con motori meccatronici

ore 12:00 Porciani Massimo: Con gli atleti paraolimpici per lo sport riabilitativo

ore 12: 20 Dibattito

ore 12:45 Termine Convegno



PARTENER

Tosco Intermedia - Immobiliare

Ottobock.

Chinesport Italia

Cartufficio

Treart evolution

Vorrei prendere il treno Onlus

Pasticceria Morandi