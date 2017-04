"Territorio bene comune, impariamo a difenderlo": la conferenza nella Sala delle Leopoldine

"Cosa sappiamo della sottrazione in corso di intere fette del nostro territorio? Quali strumenti abbiamo, come cittadini, per fermare il degrado, la distruzione, la svendita del nostro patrimonio?" ecco le domande a cui proveranno a rispondere gli ospiti della conferenza "Territorio bene comune, impariamo a difenderlo".

Approfondimenti a cura di Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Massimo Artini, on. Alternativa Libera, Camera dei Deputati; Ilaria Agostini professore dipartimento Architettura - Università di Bologna; Miriam Amato, consigliera comunale - Alternativa Libera Firenze

È previsto uno spazio per gli interventi del pubblico, dove oltre a porre domande si possono riportare testimonianze dirette del territorio. Evento organizzato da Alternativa Libera.