Conferenza alla Palazzina Reale: "La terapia degli attacchi di panico"

Martedì 17 Gennaio 2017 alle ore 21.00 Giorgio Nardone presenterà a Firenze le ultime evoluzione della terapia degli attacchi di panico. Può capitare di sentirsi terrorizzati in mezzo alla gente, in spazi chiusi o aperti: si tratta di agorafobia e claustrofobia. Succede di non riuscire a prendere un volo o salire sulle scale mobili, o di non poter vedere un gatto senza rabbrividire. Sono fobie che possono dar luogo al disturbo da attacchi di panico: il battito cardiaco accelera, il respiro si fa affannoso, si ha la sensazione di perdere il controllo, si cerca rifugio nell'evitamento dei supposti rischi. La paura è però un'emozione fondamentale e ragionevole, dal momento che innesca i meccanismi di attacco o di fuga quando ci troviamo in pericolo. Può dunque salvarci la vita, mentre ciò che può rovinarcela è la paura della paura, il timore preventivo delle reazioni psicofisiologiche che il nostro organismo può avere di fronte a ciò che percepiamo come una minaccia. Occorre allora rimettere nella giusta prospettiva questa emozione per tornarne padroni. Ma qual è la via d'uscita dal circolo vizioso della fobia che si autogenera? Non serve una lunga psicoterapia, secondo Giorgio Nardone, quanto invece una strategia paradossale che ci guidi a fronteggiare la paura, anzi ad accrescerla sino al punto di annullarla. Relatore: Prof. Giorgio Nardone Introduce: Dott. Simone Tani (Università degli Studi di Firenze), Dott.ssa Moira Chiodini (Psicologa-Psicoterapeuta Ufficiale del Centro di terapia Strategica), Dott.ssa Patrizia Meringolo (Università degli studi di Firenze).