Amnesty International Italia, A Buon Diritto, Associazione Stefano Cucchi e Associazione Riccardo Magherini organizzano la conferenza "Riccardo Magherini. In attesa della vera giustizia". A partire dalla sentenza di primo grado che ha visto tre condanne per omicidio colposo e tre assoluzioni, sarà fatto il punto sul caso Magherini in vista del processo d'appello che inizierà il prossimo 10 aprile. Intervengono: Guido e Andrea Magherini - Associazione Riccardo Magherini Senatore Luigi Manconi - A Buon Diritto Ilaria Cucchi - Associazione Stefano Cucchi Riccardo Noury - Amnesty International Italia Enrico Zucca - magistrato Fabio Anselmo - avvocato Matteo Calì - giornalista Lorenzo Guadagnucci - giornalista