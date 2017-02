Evento in onore dei 150 anni della nascita di Rosa Genoni a Palazzo Pitti

Un importante evento per ricordare la poliedrica figura di Rosa Genoni cofondatrice nel 1915 della WILPF (Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà): socialista, femminista, pacifista, stilista di moda e ideatrice dello stile italiano, la prima donna a ricevere il Premio Expo nel 1906.

Rosa Genoni, nel momento di massimo splendore della sua carriera, quando soffiano i venti della Prima guerra Mondiale (1914) non esita a concentrare le proprie energie nella difficile e pericolosa campagna per la Pace.

L’evento sarà introdotto da Antonia Sani, Presidente WILPF Italia. Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Caterina Chiarelli, Curatrice della Moda e del Costume Gallerie degli Uffizi e Rosanna Pugnalini, Presidente CRPO Toscana porgeranno i loro saluti.

Seguiranno gli interventi di: Pierluigi Zenoni, storico, Raffaella Podreider, nipote e biografa di Rosa Genoni, Presidente dell’ “Associazione Amici di Rosa Genoni”, Eugenia Paulicelli, autrice del libro “Rosa Genoni. La moda è una cosa seria”, Queens College e Graduate Center, The City University of New York.

Sarà proiettato anche un breve filmato WILPF "These Dangerous Women", la cui traduzione in italiano è stata curata della SSML di Pisa.

L’evento prevede: performance musicali di Moisés De Santi (violino) Alle 12.30 , in chiusura dell’incontro, è programmata la visita alle creazioni di Rosa Genoni presso la “Galleria del Costume” di Palazzo Pitti e il “Museo Ferragamo”.