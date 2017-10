Concorso di bodypainting alla Fortezza da Basso

Da un progetto della fiorentina Laura Colangelo, Campionessa Nazionale in carica di body painting in categoria effetti speciali, vincitrice regionale del Rabarama skin art festival di Vinci, di cui già aveva conquistato il podio l’anno precedente. Truccatrice effettista per Saldapress, truccabimbi, Bellypainter e artista in generale, scultrice e docente di arte su pelle e di effetti speciali, nasce il secondo appuntamento annuale del contest di face e body Painting “Città di Firenze”.



Ad appoggiarla nell’organizzazione il fotografo ufficiale responsabile Fabio Rota Conti, già noto al mondo del bodypainting, fotografo ufficiale del concorso Rabarama skin art di Vinci. Lui si occuperà della gestione del concorso fotografico “colore sulla pelle” del circuito bodypainting friends. Bodypaintingsfriends

Il giorno 4 novembre all’interno della decima Florence Tattoo convention si sfideranno, a colpi di pennello, tantissimi artisti provenienti da tutta Italia, che accorreranno per partecipare alla seconda edizione del contest di Face e Body Painting. La categoria ammessa è “Brush&Sponge” ed il tema che dovranno sviluppare è: “wild!, la forza della natura selvaggia” Il contest si svolgerà il giorno 4 novembre, giorno in cui a Firenze, nel 1966 avvenne una delle più grosse alluvioni mai viste in Italia. E così, prendendo ispirazione dalla natura, con la sua forza devastante, sicuramente bellissima, creatrice della vita e della morte, invitiamo gli artisti a sviluppare questo tema a seconda proprie inclinazioni e di quello che suscita in loro. Animali, piante, ma anche eventi atmosferici, paesaggi, vita e morte.

Visi e corpi dipinti, meravigliose modelle che presteranno la pelle come “tela” umana, i vincitori, giudicati da una rosa di giurati d’eccezione anch’essi provenienti da varie parti d’Italia, parteciperanno di diritto al campionato nazionale dei corpi dipinti 2018 a Garda. Nella giuria Matteo Arfanotti, due volte campione mondiale di Face e Body painting e vincitore di numerosi premi riconosciuti a livello internazionale.



Laura Vaioli, direttrice della scuola internazionale di Comics ed artista eclettica, Luca Arcamone, oltre ad essere un giurato, creerà i tre splendidi trofei per i vincitori. Ci sarà anche Enrico Bianchini a presenziare sulla manifestazione, l’organizzatore del Campionato Italiano Dei corpi dipinti a Garda e di moltissime altre manifestazioni di moda e bellezza in Italia, sarà lui stesso a premiare con la partecipazione di diritto al suo campionato i vincitori di Firenze.



Le modelle avranno sei ore per il body e tre per il face, tempo in cui le loro opere dovranno prendere vita per poi essere giudicate ed affrontare lo shooting ed il bagno di folla per poi deliziarvi con le loro esibizioni create in accordo con gli artisti.



In effetti per la body art non c’è connubio migliore tra noi e la florence tattoo convention, che ha deciso di darci fiducia ed ospitarci tra grandissimi tatuatori di fama mondiale.

E quindi non vediamo l’ora di vedere questo tripudio di arte e colori, sperando di regalarvi uno spettacolo unico e indimenticabile!



La FLORENCE TATTOO CONVENTION:

La fortunata manifestazione Florence Tattoo Convention nasce nel 2008 dall’idea di tre amici, Giacomo Del Sala, Lorenzo Provvedi e Luca Lazzerini, da anni operanti nel settore di tatuaggi e piercing.

A seguito della frequentazione di un corso di formazione europeo finalizzato all’organizzazione di grandi eventi in condizione di sicurezza (Social Entertainment F.S.E.) , i tre costituiscono l’Associazione culturale Firenze Indelebile che si prefigge di riportare dopo 10 anni a Firenze una grande kermesse sul mondo del tatuaggio.

Gli obiettivi principali della manifestazione sono da sempre:



Sviluppare la sensibilità al tema dell’importanza delle norme igienico sanitarie attraverso codici di espressione tipicamente giovanili in ottemperanza alle norme vigenti e con il supporto degli enti locali promotori dell’evento.

Promuovere la cultura artistica e storica del tatuaggio. Valorizzare le attitudini al lavoro del tatuatore per favorire negli adolescenti nuovi strumenti di creatività ed espressione per la crescita e l’affermazione professionale.

Mantenere una rete di operatori del settore che attraverso documenti comuni e la propria esperienza offra una testimonianza diretta delle buone pratiche di lavoro. Confermare la Florence Tattoo Convention come appuntamento annuale fisso di scambio, incontro e crescita.



Condividere la progettualità dell’evento con tutti i collaboratori ed i partner promotori (enti locali, associazioni di categoria, professionisti e scuole). Tutto lo staff operante durante i giorni della manifestazione è composto da oltre 100 persone che sia durante le fasi di allestimento dei padiglioni che nei tre giorni dell’evento, lavorano incessantemente per contribuire a garantire l’ottima riuscita della manifestazione.

