Yann Tiersen al Musart Festival di Firenze

Il Musart Festival si arricchisce di un grande nome della musica internazionale: in programma il 17 luglio, in piazza della Santissima Annunziata, Yann Tiersen - compositore e musicista di culto- sarà in concerto lunedì 17 luglio, in versione piano solo, nella data inaugurale del festival.

I biglietti sono disponibili nei circuiti di prevendita Box Office Toscana, Boxol e TicketOne.

Il tour che riporta l’artista in Italia si concentrerà completamente su “Eusa”, il recente album ispirato e dedicato all’omonima isola bretone dove l’artista ha scelto di vivere.

"Eusa" si dipana attraverso 10 composizioni per pianoforte, ognuna legata a una posizione specifica dell’isola di Ouessant ('Eusa' in bretone).

IL CONCERTO DI PAOLO CONTE

Durante i giorni del Festival gli spettatori potranno visitare, gratuitamente, alcuni dei luoghi d'arte più significativi di piazza della Santissima Annunziata.

Per chi lo desidera sono disponibili biglietti Gold Package e Silver Package, che all’ingresso al concerto abbinano cena a buffet, parcheggio, personale dedicato e altri servizi esclusivi.