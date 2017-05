William Parker e Hamid Drake con "A Love, naked" alla Stazione Leopolda

Due tra i più grandi musicisti afroamericani contemporanei - William Parker e Hamid Drake - insieme, in occasione di Fabbrica Europa, per una discesa nelle profondità musicali di John Coltrane e del suo capolavoro assoluto, “A Love Supreme”, nei 50 anni dalla scomparsa.

Questa l’idea alla base di A Love, Naked, che a partire dal battito più affascinante e roots della storia del jazz, lavora nella direzione di una spogliazione del disco per arrivare alla sua essenza più intima, alla radice spirituale e ritmica. Solo con contrabbasso e batteria: un approccio inedito e rituale per quest’opera che non vuole essere un tributo, ma un vero e proprio gesto artistico, nella migliore tradizione del jazz.

Fabbrica Europa ha ideato questo progetto insieme ad Art & Network in occasione della presenza al Festival 2017 della compagnia belga Rosas, con i grandi coreografi Anne Teresa De Keersmaeker e Salva Sanchis che hanno disegnato una coreografia toccante e raffinata proprio sulle musiche di Coltrane.

Da qui l’esigenza di affrontare l’album capolavoro declinandone la prospettiva verso un approccio fortemente legato agli aspetti umani del rapporto con il “supremo”. Una visione che si avvicina in modo naturale a un certo animismo di radice africana presente in tutto il blues e nelle sue derivazioni più autentiche del jazz.