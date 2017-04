The Zen Circus al Beat Festival nel parco di Serravalle

The Zen Circus saranno, il 26 agosto, sul palco del Beat Festival subito dopo i Fast Animals and Slow Kids.

Il festival nel parco di Serravalle, come da tradizione, ospiterà una serata dedicata al grande rock italiano, un evento imperdibile all’interno della variegata programmazione del festival.

Dopo otto dischi, un Ep e diciotto anni di carriera, The Zen Circus hanno festeggiato la maggiore età con un nuovo grande disco di inediti, "La Terza Guerra Mondiale". Quest’ultimo è il disco al quale hanno dedicato più tempo in studio. Sono partiti da quaranta provini e hanno scremato fino ad arrivare alle dieci canzoni che compongono il disco. "La Terza Guerra Mondiale" è il loro disco più "power pop". Gli arrangiamenti sono fatti esclusivamente di chitarra, basso, batteria e voci: per la prima volta in un disco Zen non ci sono tastiere aggiunte, synth, archi o fiati e, se qualche volta può sembrare, si tratta di chitarre o voci filtrate ed effettate: una scelta volta a poter portare dal vivo il disco nella sua forma originale.

The Zen Circus sono: Appino, Voce e chitarre. Ufo: Basso e voce. Karim Qqru: Batteria e voce.

Biglietti in in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 14 aprile sui circuti Ticketone e Boxoffice.

I concerti del Beat Festival

25 agosto Alborosie

26 agosto The Zen Circus + Fast Animals and Slow Kids

1 settembre Franz Ferdinand