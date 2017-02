The XX in concerto al Firenze Summer Festival

A luglio tornano a grande richiesta in Italia The xx per due imperdibili concerti l’8 luglio al Firenze Summer Festival - Visarno Arena, Parco delle Cascine e il 10 luglio al Postepay Sound Rock in Roma - Ippodromo delle Capannelle - Roma.

Il 13 gennaio è uscito “I See You” il loro ultimo album di studio acclamato da pubblico e critica. Il disco ha debuttato al numero 1 in ben sette paesi tra cui Inghilterra, Germania, Portogallo, Olanda, Irlanda, Australia e Belgio e ha raggiunto il secondo posto della classifica di Billboard in Usa e Canada.

“I See You” è il loro terzo album di inediti che arriva dopo il grande successo dei primi due dischi - “xx” e “Coexist” che hanno venduto insieme oltre 3 milioni di copie - e segna una nuova era per il trio londinese composto da Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie Smith. “I See You”, prodotto da Jamie Smith e Rodaidh McDonald, è il loro disco più audace e ambizioso, come si può intuire già dall’ascolto dei primi singoli estratti “On Hold” e “Say Something Loving”.

Prezzo biglietti:

Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

Biglietti su:

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledi 22 Febbraio su www.iovado.club e My Live Nation per la data di Firenze e su Postepaysound.it per la data di Roma; dalle ore 11.00 di venerdi 24 Febbraio su www.ticketone.it; dalle ore 11.00 di sabato 25 Febbraio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.