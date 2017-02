The Cranberries a Firenze, sul palco del Firenze Rocks

Il gruppo musicale rock irlandese, che ha avuto grande successo negli anni '90, The Cranberries sarà a Firenze al "Firenze Rocks" il 24 giugno.

Sul palco dopo di loro si esibirà Glen Hansard e il grande Eddie Vedder.

The Cranberries hanno venduto oltre 40 milioni di album e si sono esibiti per milioni di fan in tutto il mondo.

