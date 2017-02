Decibel Open Air 2017, The Chemical Brothers al Visarno

Decibel Open Air torna sabato 1 luglio per l'edizione 2017 con 12 ore di musica, da mezzogiorno a mezzanotte, all'Ippodromo del Visarno nel cuore di Firenze. Il primo nome della line up svelato è quello dei The Chemical Brothers, a cui si aggiungeranno molti altri nelle prossime settimane.

Il duo inglese formato da Tom Rowlands e Ed Simons è tra i pionieri e i maggiori esponenti mondiali del "big beat". I The Chemical Brothers sono famosi in tutto il mondo per i loro live set di altissima qualità e per album memorabili come "Surrender", con il brano "Hey boy, hey girl", o "Push the Button" che contiene il singolo "Galvanize".

Biglietti

Advanced Ticket: 30,00 euro + prevendita

VIP Package: 57,00 euro + prevendita - Solo 100 disponibili! Il VIP Package comprende: Accesso area palco, Accesso area Backstage relax, Bar VIP dedicato, Toilette dedicate area backstage, Pass laminato + Braccialetto celebrativo.